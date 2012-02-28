Чуров: В случае задержки итоговых протоколов обращусь в Генпрокурату

Глава ЦИК РФ Владимир Чуров на всероссийском селекторном совещании с руководством избиркомов разного уровня заявил, что в случае задержки итоговых протоколов голосования на выборах 4 марта он обратится в Генпрокурату.



Владимир Чуров сказал, что итоговые протоколы участковых избирательных комиссий на президентских выборах должны быть введены в ГАС "Выборы" до 9:00 утра 5 марта. А "в случае задержки я буду тут же информировать Генпрокуратуру. В тот же миг, в ту же минуту", - подчеркнул он.



По словам Владимира Чурова, поводом для обращения в прокуратуру станет любая задержка с вводом протоколов, а также рекомендации задержать процесс. Он уточнил, что "есть такая информация из одного региона" и она будет доведена сегодня до Генпрокуратуры.



Глава Центризбиркома, отметив большой вклад в организацию выборов министерств и ведомств, подчеркнул, что необходимо неукоснительно выполнять требования закона, поскольку любые нарушения "могут поставить под сомнение труд миллионов людей", которые организуют президентские выборы. Он особо подчеркнул, что "только мы с вами отвечаем за чистоту избирательной кампании", передает ИТАР-ТАСС.