Стресс-тесты атомных станций России подтвердили проектную защищенность АЭС от внешних природных и техногенных ударов, а по ряду энергоблоков - и запас прочности при запроектных сейсмических воздействиях, говорится в докладе Ростехнадзора, посвященном анализу защищенности АЭС России.



В 2011 году после землетрясения и обрушившегося на Японию цунами на АЭС "Фукусима-1" были разрушены четыре энергоблока (расплавлены активные зоны реакторов и бассейны выдержки ОЯТ). Именно после аварии на АЭС в Японии во всем мире, в том числе и в России, было принято решение провести стресс-тесты на атомных станциях.

"Выполненные стресс-тесты подтвердили защищённость российских АЭС от внешних воздействий, подлежащих учёту в проектных основах АЭС. Вместе с тем, для отдельных АЭС требуется выполнение дополнительных уточняющих расчётов в отношении стойкости строительных конструкций к смерчу и экстремальным снеговым нагрузкам", - цитирует документ РИА "Новости" .

Стресс-тесты для от­дельных блоков атомных станций, в частности, для блоков с реакторами ВВЭР-1000, показали "за­пас прочности при сейсмических воздействиях, превышающих воздействия, подлежащие учёту в проектных основах АЭС".

Для защитных оболочек АЭС с реактором ВВЭР-1000 такой запас составляет около одного балла сверх максимального расчётного землетрясения по шкале MSK-64.

Специалисты надзорной службы пришли к выводу, что большинству российских АЭС не опасны возможные затопления, вызванные прорывами плотин, размывом дамб или экстремальными осадками.

"Для АЭС, у которых потенциально возможно затопление площадок при экстремальных внешних воздействиях, негативное влияние таких воздействий на безопасность АЭС будет скомпенсировано мероприятиями по оснащению таких атомных станций мобильными системами организации отвода тепла к конечному поглотителю (дизель-насосами, мото­пом­пами, быстросборными трубами) предусмотренными "Росэнергоатомом", - говорится в документе.

По результатам стресс-тестов концерн "Росэнергоатом" запланировал оснащение всех блоков атомных станций дополнительными техническими средствами, в том числе, передвижными дизельными генераторами 0,4 кВ и 6 кВ.

"По требованию Ростехнадзора указанные дополнительные технические средства должны быть выполнены защищёнными от экстремальных внешних воздействий. Для блоков с реакторами типа РБМК дополнительно запланировано выполнение расчётно-экспериментального обоснования возможности пассивного (воздушного) охлаждения активной зоны. На отдельных АЭС запланированы дополнительные меры по повышению надёжности электроснабжения нормальной эксплуатации (от энергосистемы), а также мероприятия по организации резервных (дополнительных) систем охлаждения штатных аварийных дизель-генераторов, которые могут быть задействованы при потере основных систем охлаждения дизель-генераторов", - отмечается в документе.



Ростехнадзор отмечает, что на ряде энергоблоков АЭС есть технические средства управления тяжёлыми авариями, к примеру, системы контроля концентрации и удаления (дожигания) горючих газов внутри защитной оболочки (герметичного ограждения) реакторной установки.

После проведения стресс-тестов "Росэнергоатом" запланировал ком­плекс мер, который позволит эффективно управлять тяжёлыми авариями. В частности, все энергоблоки АЭС оснастят системами водородной взрывозащиты и контроля кон­цен­тра­ции газов, образующих горючую смесь,

"По результатам анализа предполагается разработка руководств по управлению тяжёлыми авариями на тех блоках АЭС, для которых указанные руководства ещё не разработаны, - отмечается в сообщении.