Выборы: в Рязани включили административный пресс

Одними из первых под него попали журналисты "АН". Еще в пятницу 24 февраля 2012 года, у Рязанского представительства еженедельника "Аргументы недели" был арестован счет. Без предварительного уведомления со стороны налоговой о нарушениях и возможности их исправить.

В ходе разбирательств причин ареста выяснилось: решение о приостановлении операций по счету было принято из-за не сданной вовремя декларации НДС, хотя с самого открытия, представительство работает по упрощенной системе налогообложения, которая таковой не предусматривает.

По требованию регионального представительства, налоговая в тот же день сообщила в банк об ошибочном аресте расчетного счета и предоставила решение об отмене приостановления операций по счету. В итоге, из-за бумажной волокиты арест со счета сняли только в понедельник 27 февраля, при этом никаких документов об аресте счета в банке нет и предоставить бумаги они отказались. Скорее всего, все документы были оперативно удалены после бури, поднявшейся в Интернете. Никаких извинений со стороны налоговой инспекции также не последовало…

Что же могло послужить причиной для таких не объяснимых действий со стороны налоговой инспекции? Возможно, это просто чья-то небрежная халатность, а возможно таким незамысловатым способом власти дают понять: редакция освещает не очень удобные для чиновников темы.

Например, попытка сделать 4 марта рабочим днем на ряде предприятий Рязани и заставить голосовать рабочих на этих самых предприятиях, ссылаясь на непрерывный производственный процесс, хотя эти предприятия еще совсем недавно позволяли себе объявлять для своих рабочих новогодние каникулы не переживая о том, что линии будут остановлены.

После публикации материалов на сайте "Аргументов недели", официального заявления, сделанного в ходе телевизионных дебатов 16 и 17 февраля доверенным лицом кандидата в Президенты РФ Сергея Миронова, Владимиром Крымским, который потребовал отменить рабочий день на рязанских предприятиях, назначенный на 4 марта и отправить в отставку Олега Ковалева, губернатор области выступил с обращением к руководителям заводов с просьбой отменить, по-возможности, рабочий день и позволить людям проголосовать по месту своей прописки. http://mediaryazan.ru/news/detail/117869.html.

Очередной раз губернатора «прославила» уже руководитель его общественной приемной в Спасском районе Татьяна Измайлова, которая, якобы, пыталась вручить конверт с деньгами Депутату сельского поселения Нине Александровне Ивчиной, за то, что бы она призвала сельчан голосовать так как скажет глава района.

Нина Александровна - уважаемый в селе человек, от денег отказалась и разрешила обнародовать этот факт, с указанием фамилий. Но на этом история с конвертом не закончилась. В пятницу Нина Александровна позвонила в редакцию и сообщила, что к ней в субботу около 12.00 планируют придти представители Спасской прокуратуры для разговора в рамках прокурорской проверки. На вопрос почему именно в субботу и почему именно домой, ей пояснили, что прокуратура работает и по выходным, а домой к ней хотят придти, что бы не утруждать пожилую женщину длительной дорогой.

И действительно сотрудник прокуратуры пришел. Но не в 12.00 а в 13.00, причем в сопровождении сотрудника районного ОБЭП. Зачем? Представитель ОБЭПа не смог дать никаких разъяснений и предпочел покинуть помещение после непродолжительных споров.

Представитель прокуратуры взяла с Нины Александровны письменные показания, в ходе которых та не только подтвердила все сведения, ранее переданные редакции, но и дополнительно сообщила: руководительница общественной приемной губернатора в Спасском районе просила поговорить с Ивчиной их общую знакомую, и дать понять в этом разговоре, что она, руководительница, расстроена - ее не правильно поняли, и деньги были не подкупом, а предназначались для агитации избирателей!!!

Как и на основании чего деньги для агитации, которые должны распределяться из средств избирательного фонда попали главе общественной приемной губернатора области, будет, видимо, выясняться в рамках уже другой прокурорской проверки. А региональная редакция в свою очередь обязательно расскажет о ее результатах.