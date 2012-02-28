В Астрахани получат новые квартиры все жильцы разрушенных взрывом подъездов

Глава правительства Астраханской области Константин Маркелов сообщил на встрече с жителями полуразрушенного дома в Астрахани, что все жильцы разрушенных взрывом подъездов жилого дома получат новые квартиры в новом доме.



Константин Маркелов сказал, что "жильцы второго и третьего подъезда получат новые квартиры в новом доме". По его словам, если семья проживала на первом этаже в двухкомнатной квартире, то она и в новом доме получит "двушку" на первом этаже. Также будут расселены в новом доме и жители первого подъезда, который "скорее всего будет признан непригодным для проживания".



Глава регионального правительства также уточнил, что "в новом доме подведены все коммуникации, но там пока не подключен газ. Как только люди в него заедут, его подключат".



По его словам, будут обследованы четвертый, пятый и шестой подъезды и после этого будет сделано заключение, возможно ли там проживание.



Кроме того, Константин Маркелов подчеркнул, что все пострадавшие, потерявшие жилье, получат из регионального бюджета по 1 млн рублей, передает ИТАР-ТАСС.