В 2011 году возросла смертность на российских дорогах

В Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ сообщили, что в 2011 году в России возросла смертность на дорогах и пешеходных переходах, в этой связи глава Госавтоинспекции РФ Виктор Нилов подверг критике своих подчиненных.



В сообщении, размещенном на официальном сайте ГУОБДД, говорится: "Нилов отметил, что состояние аварийности на территории РФ по итогам 2011 года свидетельствует о том, что меры, принимаемые в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, не достигают желаемых результатов".



ГУОБДД МВД РФ уточняет, что при незначительном увеличении количества дорожно-транспортных происшествий и числа раненых в них людей, количество погибших возросло на 5,2%.