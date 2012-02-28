Для прекрасной половины КнААПО готовится необычный подарок

В 2012 году исполняется 75 лет хетагуровскому движению, которое сыграло особую роль в становлении и развитии Комсамольска-на-Амуре и авиационного завода. К юбилейной дате движения Экспоцентр готовит выставку "Прекрасной половине КнААПО посвящается".

На экспозиции будут представлены фотографии комсомольчанок-авиастроительниц со времён призыва 1932 года до наших дней.

Все авиастроители-работники ОАО "КнААПО имени Ю. А. Гагарина" приглашаются принять участие в выставке с фотографиями на тему жизни современных заводчанок: авиастроительница – профессионал, активистка, спортсменка, творческая личность, просто женщина, мама, бабушка. Основу выставки составят фотографии 30-х – 90-х годов из архива Экспоцентра и пресс-центра объединения.