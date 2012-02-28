В Москве появился трамвай нового поколения, который разработан французской фирмой Alstom совместно с "Трансмашхолдингом", его презентация прошла накануне в депо имени Баумана. Новый трамвай похож на блестящую, литую капсулу.



В новом трамвае предусмотрены удобства для людей с ограниченными возможностями - он полностью низкопольный, у него широкие двери.



Мэр Москвы Сергей Собянин, приехав на презентацию трамвая нового поколения, прокатился на нем и рассказал, что в России планируется наладить производство этих современных и комфортных трамваев, так как прежний трамвайный парк морально и физически устарел.



Столичный градоначальник подчеркнул, что "Москва не может покупать импортные трамваи по двум причинам: они слишком дорогие и не приспособлены для нашего путевого хозяйства", поскольку в России ширина трамвайной колеи имеет другой размер, и при закупке импортных трамваев пришлось бы перекладывать все трамвайные пути, что "неподъемно для городского бюджета", в связи с этим было решено наладить производство новых современных трамваев в нашей стране, передает Интерфакс.