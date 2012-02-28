Три пусковых установки ракетного комплекса "Тополь-М" примут участие в Параде на Красной площади 9 мая в Москве. В ночь на вторник первые расчеты прибыли в Москву из Ивановской области, где дислоцирована Тейковская ракетная дивизия.

Ракетные установки следуют на полигон в подмосковное Алабино, где будут проходить репетиции Парада Победы. Заместитель командира полка Тейковского соединения Евгений Котов рассказал, что на полигоне в Алабино построен макет Красной площади, передает Вести.ру.

По его словам, там будут проходить тренировки по совершению маневренных действий. "Все будет происходить так же, как и на Красной площади. Там же будет проводиться техническое обслуживание", - пояснил замкомандира полка. Напомним, свою мощь "Тополи" продемонстрируют на Красной площади уже в пятый раз.