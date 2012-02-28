Вступил в силу запрет на публикацию соцопросов в связи с выборами

В России, начиная со вторника, 28 февраля, вступил в силу запрет на публикацию результатов опросов общественного мнения, прогнозов и любых других исследований, связанных с предстоящими выборами президента РФ.

Выборы президента России пройдут в воскресенье, 4 марта. В них участвуют пять кандидатов: четыре от парламентских партий - Владимир Путин ("Единая Россия"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов ("Справедливая Россия") и самовыдвиженец Михаил Прохоров.

В соответствии с законодательством, запрет на публикацию результатов опросов общественного мнения распространяется не только на средства массовой информации, но и на информационно-коммуникационные сети общего пользования, включая Интернет.

Запрет будет снят в 21:00 по московскому времени 4 марта. Норма закона направлена на то, чтобы оградить избирателей от любой предвзятости.

Социологи, озвучивавшие ранее свои прогнозы относительно результатов голосования и явки на выборы, готовятся к одному из самых ответственных и показательных этапов своей работы — проведению эксит-поллов в день голосования, передает ИТАР-ТАСС. Опросы на выходе с избирательных участков практикуются на выборах в России. Результаты эксит-полл появляются, когда в стране закрываются последние избирательные участки.