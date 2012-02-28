Руководители бригады МВД получили генеральские погоны за Суходольского

Заместитель начальника организационно-аналитического департамента МВД Александр Алымов и его заместитель, главный инспектор МВД Олег Сорокин стали генерал-майорами внутренней службы.

Группа из 30 представителей центрального аппарата МВД завершила проверку деятельности полиции в Петербурге и ее главы Михаила Суходольского.

Напомним, поводом для инспекции главка МВД в Петербурге стало дело о гибели после допроса в отделе полиции Невского района 15-летнего подростка. Экс-начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаил Суходольский не согласился с назначением ревизии своей деятельности, о чем заявил публично.

Проверка шла с 7 по 27 февраля. Накануне зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн написал в своем блоге в Твиттере: "Руководители бригады МВД получили генеральские погоны за "скальп" Суходольского". МВД о присвоении генеральских званий пока не сообщает.

Президент РФ Дмитрий Медведев 10 февраля своим указом отстранил Михаила Суходольского от должности начальника ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области после того, как тот не явился в Москву на итоговую коллегию министерства, на которой, как предполагали СМИ, планировалось разбирательство его деятельности.

Хинштейн также пишет о главе МВД: "Причем Нургалиев настолько слаб, что даже не может со мной ничего поделать. Бьется в бессильной злобе. То ли дело Рушайло, он меня хоть сажал".