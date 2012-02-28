В общественных местах могут появиться блокираторы сотовой связи

Призывы выключать сотовые телефоны в тетрах или в храмах бывают услышаны не всеми. Неожиданные звонки во время спектакля могут помешать актерам или помешать окружающим в церкви во время службы.

Государственная комиссия по радиочастотам может легализовать использование в общественных местах устройств, блокирующих сигнал мобильных телефонов. Блокираторы радиосигналов могут быть применены в театрах, храмах и учебных заведениях во время проведения экзаменов, пишет "Коммерсантъ".

"Ъ" со ссылкой на собственный источник, пишет, что будет создана опытная зона для определения, возможно ли настроить устройства так, чтобы они не блокировали сигнал телефонов абонентов, находящихся вне зоны мероприятия. Также планируется регламентировать, где и на какое время можно включать блокираторы.

Отмечает, что разрешения не должны быть массовыми, иначе операторы сотовой связи получат снижение доходов. "Важно не допустить, чтобы на этом делали бизнес, например, блокируя сотовый сигнал в определенном месте и устанавливая повышенную плату за пользование таксофоном", - отметил источник издания.