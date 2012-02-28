Информация о сотрудничестве Юрия Чайки с иностранной разведкой - провокация

Генеральная прокуратура РФ считает провокацией появившуюся в СМИ информацию о возможном сотрудничестве главы надзорного ведомства Юрия Чайки с иностранными разведывательными центрами.

Об этом сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева. В свою очередь источник в правоохранительных органах не исключил, что по факту публикаций будет проводиться разбирательство, передает «Эхо Москвы».

Некоторые СМИ, ссылаясь на материалы сайта WikiLeaks, утверждали, что Юрий Чайка значился среди информаторов американской частной разведывательной компании Stratfor. Причем они называли генпрокурора одним из "ключевых источников по России" для американской разведывательной компании.

В Генпрокуратуре назвали "бредом сивой кобылы и откровенной провокацией" публикацию в издании.По словам Гридневой, генпрокурор входит в число девяти госслужащих, которые находятся под круглосуточной охраной в соответствии с законом "Об охране".