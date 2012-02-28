В Москве в ночь на вторник на Садовом кольце повесили баннеры с Путиным (ФОТО)

В центре Москвы на нескольких домах на Садовом кольце в ночь на вторник неизвестные вывесили баннеры с изображением человека, похожего на Владимира Путина.

На фотографиях блогера Михаила Дремина, опубликованных на "Ридусе", на баннерах, помимо портрета, есть надпись "4.03.12" . Кто развесил изображения, неизвестно, передает Лента.ру.

Напомним, выборы президента России пройдут 4 марта 2012 года.

Напомним, 4 февраля, баннер в поддержку Путина был вывешен на доме, расположенном на Кадашевской набережной, напротив Болотной площади, где в этот день проходил оппозиционный митинг.

На Софийской набережной напротив Кремля 1 февраля активисты движения "Солидарность" вывесили огромный баннер с надписью "Путин, уходи".