Березовскому не дали покаяться в Прощеное воскресенье

Пользователь социальной сети Facebook Борис Березовский опубликовал "покаянное письмо", написанное от имени известного олигарха. Вчера, в Прощеное воскресенье, он решил покаяться на своем блоге на «Эхе Москвы».

Но получил отказ. Об этом Березовский сообщил на заведенной странице в Facebook, который назвал «последним независимым СМИ в России».

В своем покаянии Березовский просит прощения за свою алчность, попранную в России свободу слова и за то, что привел к власти действующего премьер-министра России Владимира Путина.



Радиостанция «Эхо Москвы» отказалась размещать на своем сайте новые записи в блоге опального олигарха Бориса Березовского после того, как депутаты из «Единой России» обратились в Роскомнадзор, обвиняя «Эхо Москвы» в «экстремизме» за то, что радиостанция якобы нарушила требования законодательства «О СМИ», разместив у себя на сайте одно из обращений Березовского, пишет gazeta.ru.



