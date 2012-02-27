Тимошенко, Клинтон и Коль номинированы на Нобелевскую премию

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, бывший президент США Билл Клинтон, экс-канцлер Германии Гельмут Коль, российская правозащитница Светлана Ганнушкина номинированы на Нобелевскую премию мира 2012 года.

Представитель организационного комитета сообщил, что в список номинантов на премию попали 230 человек. В числе претендентов и американский военнослужащий Брэдли Мэннинг, подозреваемый в передаче секретных документов WikiLeaks, передает ИТАР-ТАСС.

Напомним, в конце прошлого года соратники лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и руководители молодежного крыла партии "Батькивщина молодая" выдвинули бывшего украинского премьера кандидатом на соискание Нобелевской премии мира в 2012 году. По их мнению, так следует отметить "усилия Тимошенко по недопущению срыва поставок газа в Западную Европу в 2009 году".