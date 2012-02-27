"Птичий рынок" в Москве атакует кошачья чума

"Птичий рынок" в Москве заражен кошачьей чумой. Заболев этой вирусной инфекцией, 8 из 10 животных погибают. Но несмотря на это, на рынке пока не предпринимают никаких мер, чтобы выявить заболевших животных.



Несмотря на то, что продавцы готовы предоставить любые справки, это совершенно не значит, что котенок действительно здоров. Самое ужасное, что этот вирус настолько заразен, что помещение, где находилось больное животное, не поддается дезинфекции в течение года! И есть очень большая вероятность, что едва ли не весь "Птичий рынок" заражен панлейкопенией. Котят часто пересаживают из лотка в лоток и играют с ними одними и теми же игрушками. Внешне ничего определить невозможно.

Штатный врач ветеринарного пункта рынка, оказывается, практически ни за что не отвечает, начиная от подлинности справок у торговцев, заканчивая смертью животных.

В столичном комитете ветеринарии заявили, что не видят оснований проводить какие-то проверки, брать анализы. Оно и понятно: признай ветеринары эпидемию, "Птичий рынок" надо экстренно закрывать на карантин. А это многомиллионные убытки, комментируют ситуацию Вести.ру.



