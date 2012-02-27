Авиастроителям в Комсомольске-на-Амуре повысили зарплату

Для всех авиастроителей - работников КнААПО в Комсомольске-на-Амуре увеличена зарплата. С января 2012 года на 8,4% увеличены тарифы и оклады.

Очередное повышение оплаты труда авиастроителей связано с выполнением обязательств администрацией авиационного объединения по увеличению социальной защищенности работников и повышению реальной заработной платы, оговоренных в июле 2011 года в Соглашении между профсоюзом и руководством КнААПО, сообщается на сайте предприятия.

Для выполнения обязательств перед трудовым коллективом руководство объединения предприняло ряд эффективных мер. В сентябре прошлого года приказом гендиректора тарифы и оклады всех заводчан были увеличены на 10%. Почти в два раза было увеличено вознаграждение за выслугу лет, установлены стимулирующие надбавки для молодых рабочих-сдельщиков в течение первых 2-х лет работы.

В результате ряда планомерных шагов в 2011 году уровень средней заработной платы промышленно-производственного персонала КнААПО составил 27 684 рубля, что на 3,6 % выше планируемого уровня средней зарплаты (26 725 рублей), зафиксированного в Соглашении. Достигнутый уровень рассматривается профсоюзным комитетом и администрацией объединения лишь как один из очередных этапов повышения заработной платы работников.

Сегодня на КнААПО набирает всё большие обороты производство составных частей гражданского лайнера «Сухой Суперджет»-100. Уже шесть самолётов SSJ-100 эксплуатируются авиакомпаниями «Армавиа» и «Аэрофлот». Продолжается государственная программа строительства самолётов пятого поколения: производство ПАК ФА (Т-50) позволит рассчитывать на уверенную загрузку мощностей КнААПО на десятки лет вперед.

Стабильная ситуация на предприятии и очевидные перспективы развития стали возможны благодаря целенаправленной и системной поддержке Правительства. Ярким примером такой поддержки является визит Председателя правительства В.В. Путина в Комсомольск-на-Амуре, в частности на авиационное объединение, в 2009 году. В ходе рабочей поездки был подписан ряд контрактов на производство боевых самолётов Су-27СМ(3), Су-30М2 и Су-35 для Министерства обороны. Помимо этого Правительством выделяются серьёзные средства на реконструкцию производственных мощностей КнААПО для строительства новых, современных боевых и гражданских самолётов.

Поддержка Правительства позволила стабилизировать ситуацию в объединении и дать дополнительный импульс его развитию. Сегодня на КнААПО растёт загрузка и увеличивается число рабочих мест. За период с 2008 по 2011 годы темпы роста заработной платы промышленно-производственного персонала объединения превысили темпы роста прожиточного минимума трудоспособного населения и средней заработной платы по Хабаровскому краю.

Как отметил заместитель генерального директора по персоналу Сергей Назаренко, предпринятые руководством объединения шаги позволят увеличить в 2012 году уровень средней заработной платы промышленно-производственного персонала до 30 503 рублей.

Высокая степень ответственности за экономическое и социальное здоровье коллектива предприятия - приоритетное направление совместной работы профсоюза и администрации объединения.