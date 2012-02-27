Россияне одобрили замену паспортов пластиковыми картами

Директор Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский сообщил о возможной замене общегражданских внутренних паспортов на пластиковые чипированные удостоверения личности.

ФМС не собирается спешить с введением карт, а эту информацию активно обсуждают наши соотечественники.Более половины россиян (52%) встречают внедрение пластиковой карточки положительно.

По данным портала Superjob.ru, в числе преимуществ карты они называют её компактные размеры и удобство хранения важной информации.

«Документ гарантированно прослужит дольше обычного паспорта и будет более удобным в обращении», - считают участники исследования. По мнению россиян: «Маленькая карточка занимает меньше места, её удобнее держать при себе».