Вчера вечером на сайте YouTube пользователь 4marchVideo разместил видео, в первой части которого некий избиратель обнаруживает, что за него уже проголосовали. Потом разоблачается "карусельщица" на участке в Москве.

Далее мы видим членов избирательной комиссии, которые проставляют в бюллетенях голоса за Владимира Путина. Затем идет "инструктаж московских карусельщиков" и, наконец, "пойманного с поличным" председателя УИК.

Ролик сопровождается подписью: "Как мы видим, все фальсификации на выборах Президента России уже случились, и даже запечатлены на видео". Далее делается вывод, что ролики сделаны с целью дискредитации выборов по заказу лидеров. 4marchVideo утверждает, что украл записи "из одной из московских подпольных видеостудий".

После выборов в Госдуму, которые состоялись 4 декабря 2011 года, в интернете появились многочисленные видеоролики о нарушениях в ходе голосования. Вскоре глава Центризбиркома Владимир Чуров заявил, что они снимались в "фальшивых избиркомах на квартирах". Следственный комитет России обнаружил в большинстве роликов элементы монтажа.







