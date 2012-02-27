Чуров: допечатка открепительных удостоверений невозможна по закону

Глава ЦИК РФ Владимир Чуров опроверг информацию о том, что Центризбирком раздал практически все открепительные удостоверения, напечатанные к президентским выборам, и планирует выпустить дополнительную партию.



«В СМИ была грубейшая ошибка... Мы будем вынуждены обратиться в связи с этим в соответствующие органы, так как это вводит в заблуждение избирателей», - сказал Чуров сегодня на заседании ЦИК.

Он пояснил, что в одном из изданий прошла информация о том, что ЦИК якобы раздал регионам уже порядка двух миллионов открепительных из 2,6 миллиона отпечатанных. Якобы Центризбирком получает запросы от регионов и планирует напечатать еще открепительные.

Глава ЦИК отметил, что утверждена цифра в 2 миллиона 600 тысяч открепительных удостоверений, и допечатка по закону невозможна.

Чуров также поручил аппарату ЦИК и члену Центризбиркома Сергею Даниленко составить подробную справку по итогам избирательной кампании о всех случаях, связанных с хищением открепительных, и предоставить информацию о том, доведены ли уголовные дела до конца. "Сразу после завершения голосования 4 марта подготовьте мне такой документ. Если будет выявлена где-то недоработка, в том числе и правоохранительными органами, то я буду настаивать на доведении этого процесса до конца", - сказал Чуров, сообщает РИА Новости.



