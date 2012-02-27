Покрышки Goodyear подлежат замене, так как могут разорваться во время езды

Компания Goodyear отзывает 41 000 своих покрышек в США. Шины, как считают эксперты бренда, могут разорваться прямо во время езды. Под отзыв подпали модели Wrangler Silent Armor сразу шести размерных рядов.



При определенных условиях сильная нагрузка на вышеуказанные покрышки может вызвать у них частичное отделение протекторной зоны, а это приведет к разрыву покрышки. Компания Goodyear после проведения собственных тестов и выявления данного дефекта отправил соответствующее уведомление в Национальное управление безопасности дорожного движения США, сообщает Вести.ру.

Там указано, что подверженные деффекту шиныдолжны бесплатно заменяться. Отзыв начнется до 22 марта 2012 года. Покупатели, которые приобрели данную модель резины также должны получить информацию о необходимости заменить свой комплект новыми шинами.



Международная компания Goodyear Tire & Rubber Co. работает в 22 странах. В минувшем году чистая прибыль компании составила 321 млн долларов. Интересно, что в 2010 году дела компании были плохи - чистый убыток составил 216 млн долларов. Выручка Goodyear в 2011 году выросла до 22,8 млрд долларов.