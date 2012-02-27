Медведев: российское телевидение соответствует уровню развития страны

Медведев, отвечая на вопросы гимназистов во время посещения учебного заведения в Чебоксарах,сказал, что российское телевидение по уровню оснащенности и творческому наполнению сопоставимо с уровнем развития страны.



При этом он уточнил, что не сторонник ругать или хвалить телевидение.

Глава государства отметил, что, безусловно, есть качественное телевидение, но есть и халтурное. По поводу школьного телевидения президент выразил мнение, что это должно быть научно-исследовательское телевидение. А остальные знания можно получить через Интернет, передает его слова радио «Маяк».



