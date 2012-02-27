В Москве количество реагентов превышает норму в 10 раз

Объемы применения противогололедных реагентов и солей текущей зимой в столице превышены в 10-12 раз относительно безопасного уровня. Об этом сообщил глава кафедры агроинформатики факультета почвоведения МГУ Дмитрий Хомяков.



По его словам, при использовании в городе в районе 10-15 тысяч тонн солей, при этом строго по назначению – для облегчения уборки механическим способом – особого вреда для экологии не будет. Это даже ведет к оздоровлению почвы и грунта. Однако в данный момент нормы применения реагентов уже превышены в 10-12 раз. Последствия этого москвичи увидят на улицах и в своих дворах весной, после таяния снега.

Дороги чистят, большая часть снега с проезжей части вывозится на утилизацию, поэтому на проезжей части это будет не так заметно. А вот на территориях дворов и пешеходных зон это будет очевидно.

Дмитрий Хомяков отметил, что этой зимой коммунальные службы начали применять растворимую соль, которая на 75-80% состоит из технических солей, сообщает avtotransport.org. Остальное – это добавки хлористого кальция, хлористый калий и формиаты натрия. Хлористый калий является удобрением, которое вообще нельзя использовать в черте города. Применение его регламентируется правилами оборота ядохимикатов. Формиаты натрия также не столь безобидны. Попадая в почву, они превращаются в соду.



