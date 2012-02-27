Неуплата налогов привела директора «Винзавода» на скамью подсудимых

На Ставрополье возбуждено уголовное дело против директора «Винзавод «Ставропольский». Предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов. Общая сумма задолженности более 170 миллионов рублей.



Директор с октября по декабрь 2010 года подавал ложные сведения в налоговые декларации об акцизах и реализованной продукции. «Винзавод «Ставропольский» в результате не уплатил в бюджет акциз на вина, водку и ликер, на сумму более 140 миллионов рублей. Не заплатил он и налог на добавленную стоимость - более 32 миллионов рублей, сообщается в следственном управлении Следственного комитета по Ставрополью.

Таким образом "Винзавод Ставропольский" «задолжал» более 170 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.



