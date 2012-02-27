В Петербурге начали скупать открепительные талоны

Руководитель петербургского предвыборного штаба Путина Владимир Литвиненко сегодня на пресс-конференции в Санкт-Петербурге заявил, что в четырех районах зафиксирована скупка открепительных талонов.



Литвиненко сообщил, что это сделал "некий коммерсант, который не имеет никакого отношения к деятельности штабов" и который, как якобы он сам рассказал, "просто комплектовал базу данных, подбирал людей, в день выборов хотел предложить этих людей какой-либо из партий". "Это все коммерциализация, люди хотят заработать", - резюмировал Литвиненко. Речь идет о провокациях, которые выгодны только тем людям, которые заранее готовят акции протеста. «Это те, кто работает не на 4 марта, а на процессы после 5-го".

Руководитель петербургского предвыборного штаба кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова Владимир Дмитриев информировал о том, что "опять нашлепано огромное количество бланков временной регистрации и "заряжены" команды голосующих. И это делается не от партии власти. Это впервые такое". Дмитриев сообщил об этом губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.



Руководитель штаба Путина считает необходимым представителям всех штабов собраться в ночь с 4-го на 5-е марта с 00.00 до 1.00 и поделиться своим мнение о наличии или отсутствии нарушений на выборах. Присутствовавшие на встрече Владимир Дмитриев, Максим Яковлев и Константин Митчин, представляющие, соответственно, кандидатов в президенты Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Михаила Прохорова, подтвердили готовность принять участие в подобной встрече.



