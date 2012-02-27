Тверской суд Москвы назначил на 27 марта слушания по иску стюардессы Юлии Скворцовой, выжившей в авиакатастрофе Ту-134 под Петрозаводском к авиакомпании о компенсации.



Скворцова просит суд взыскать с "Атлас-Джет" ( бывшая "РусЭйр") примерно 11 миллионов рублей, три из которых - моральный вред, и с "Альфа Страхование" чуть более 322 тысяч рублей. Ответчики не признают иск, ищут для этого разные причины, например, что не указана дата обращения Скворцовой в поликлинику, или указаны в справках разные площади повреждения конечностей.

Стюардесса уволена с первого марта.

Летевший из Москвы самолет разбился при заходе на посадку неподалеку от аэропорта Петрозаводска поздно вечером 20 июня 2011 года. На борту находились 52 человека, 45 из них погибли.

Скворцова, работавшая на этом рейсе бортпроводником, получила травмы и обширные ожоги, перенесла три операции и затем долгое время лечилась стационарно.



В качестве третьего лица по делу привлечен Фонд обязательного медицинского страхования.



