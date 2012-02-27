Здание посольства США в Москве планируется расширить, рядом с ним будет построено дополнительное семиэтажное офисное здания. Закладку фундамента планируется начать летом 2012 года, а завершение строительства намечено на 2015 год.





Первые два этажа нового здания будут отведены под консульско-визовые службы, чтобы ускорить процесс выдачи виз, а также же для оказания содействия американцам живущим, работающим и обучающимся в России", - комментируют в посольстве США в РФ, передают Вести.ру.