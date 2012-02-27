В пресс-центре МВД России сообщили, что открыта "горячая линия", на которую российские граждане могут сообщать о происшествиях и нарушениях, замеченных в ходе подготовки и проведении президентских выборов 4 марта.



В сообщении пресс-службы говорится, что "с целью своевременного реагирования и оперативной отработки получаемой от населения информации решением руководства МВД России с 27 февраля текущего года в министерстве будет функционировать в круглосуточном режиме "горячая линия". По всем фактам нарушений, допускаемых в ходе предвыборной агитации и голосования, просим обращаться по телефону "горячей линии" 8-(495)-667-77-89, либо направлять их на адрес электронной почты vibori-mvd@mail.ru".



