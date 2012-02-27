Сергей Собянин уволил скульптора Зураба Церетели

Сергей Собянин провел очередные кадровые перестановки. Всего в списке уволенных - 25 человек, среди них оказался и скульптор Зураб Церетели. Речь идет о советниках Людмилы Швецовой и Владимира Ресина.



Швецова и Ресин после выборов в Государственную думу стали депутатами "Единой России". Церетели являлся советником Швецовой, пишет РБК. Также от занимаемой должности был освобожден заместитель председателя Москомархитектуры Анатолий Зобнин. Чиновник уволен "по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию".