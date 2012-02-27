Православные храмы Москвы столичное казачество берет под свою охрану - караулы возле храмов на юго-востоке Москвы московские казаки организуют в ответ на хулиганскую акцию, произошедшую недавно в Храме Христа Спасителя.



Пресс-служба префектуры ЮВАО Москвы сообщает: "Добровольные казачьи дружины появятся возле каждого храма на юго-востоке Москвы. "Защитим святыни православия!" - с таким лозунгом выступили представители казачества на юго-востоке столицы после инцидента, произошедшего в феврале в Храме Христа Спасителя в Москве".



По данным пресс-службы, в ответ на беспрецедентную акцию представители районного казачьего общества "Юго-Восток" выступили с предложением взять под охрану все храмы в округе, а злостных хулиганок найти и отдать на суд прихожан.



Напомним, 21 февраля в Храм Христа Спасителя пришли пять девушек, которые надели на лица защитные маски яркой расцветки. Они подошли к алтарю Храма Христа Спасителя и стали оскорблять священнослужителей и верующих, в том числе и Патриарха Московского и всея Руси.



Произошедшее вызвало огромное возмущение у верующих и у представителей РПЦ.