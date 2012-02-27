Возбуждение нового дела против Магнитского признано законным

Мосгорсуд признал законным возбуждение нового уголовного дела по отмыванию 5,4 млрд рублей и привлечение в качестве обвиняемого погибшего в 2009 году в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.



Адвокат скончавшегося юриста Николай Горохов рассказал, что судебная инстанция отклонила жалобу родственников Магнитского на решение Тверского суда Москвы, который отказался отменить постановление следствия о новом уголовном деле о "легализации похищенных средств", которое было возбуждено летом 2011 года. По мнению Генпрокуратуры, следствие не обеспечило надлежащую защиту законных интересов государства и не приняло мер к поиску и возврату похищенных средств и к установлению всех причастных к этому делу.



Однако родственники скончавшегося в "Матросской тишине" юриста посчитали это решение "безосновательным и безнравственным", передает РИА Новости.



