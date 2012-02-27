Обнародована причина вирусной пневмонии у солдат в Красноярском крае

В понедельник пресс-секретарь Красноярской краевой клинической больницы Ирина Кочеткова сообщила, что причиной развития бактериальной пневмонии у солдат-срочников военной части в Ужуре Красноярского края стала аденовирусная инфекция.



По словам Ирины Кочетковой, специалисты НИИ гриппа Российской Академии медицинских наук (Санкт-Петербург) "получили результаты вирусологического исследования, которые определили природу вирусно-бактериальной пневмонии, развившейся среди военнослужащих ракетной дивизии. Результаты анализов подтвердили предположения красноярских врачей о том, что первопричиной развития у солдат вирусно-бактериальных пневмоний является аденовирусная инфекция. Однако на уточнение серологического типа вируса (источника) потребуется еще 2-3 недели".



Напомним, вспышка заболевания произошла в 62-й Краснознаменной ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения, которая расположена в поселке Солнечный (Ужур) Красноярского края, в результате чего 150 человек были доставлены в госпитали Красноярска, Новосибирска, Ужура и краевую больницу Красноярска. А в начале февраля от септического шока во время пневмонии скончался 18-летний рядовой Иван Пермитин - в 1-й Красноярской краевой клинической больнице.