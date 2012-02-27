На Александрийский столп поставят антивандальную систему

Орлы, что украшают ограду колонну на Дворцовой площади, постоянно «улетают» в неизвестном направлении вместе с туристами. С 2003 года с нее в общей сложности украли более 100 декоративных элементов. Но к музею ограда относится всего три года, и за это время орлы исчезали реже.



Служба охраны Эрмитажа постоянно контролирует территорию с помощью камер наблюдения. А то, что заснялось – передается в полицию. Правда, с помощью таких мер безопасности удается только зафиксировать кражу, а не предотвратить ее.



Как будет выглядеть новая система охраны, в музее пока не разглашают. Говорят, секрет. Вероятнее всего, вдоль территории ограды под землей установят специальные вибродатчики, которые срабатывают на прыжки, или детекторы движения.



