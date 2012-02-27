Собянин стал главой бюджетной комиссии Москвы
27 февраля 2012, 10:33 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Сергей Собянин возглавил бюджетную комиссию правительства Москвы. Заместителем Собянина стал заммэра по вопросам экономической политики Андрей Шаронов. Ранее Шаронов занимал пост главы комиссии.
Соответствующее распоряжение уже подписал градоначальник. Согласно документу, в состав комиссии входят также другие заместители мэра и главы некоторых департаментов, передает РБК. Комиссия была создана в марте 2011 года. Ее цель - решение финансовых вопросов, возникающих в ходе составления проекта столичного бюджета и его исполнения.