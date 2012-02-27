Собянин стал главой бюджетной комиссии Москвы

Сергей Собянин возглавил бюджетную комиссию правительства Москвы. Заместителем Собянина стал заммэра по вопросам экономической политики Андрей Шаронов. Ранее Шаронов занимал пост главы комиссии.



Соответствующее распоряжение уже подписал градоначальник. Согласно документу, в состав комиссии входят также другие заместители мэра и главы некоторых департаментов, передает РБК. Комиссия была создана в марте 2011 года. Ее цель - решение финансовых вопросов, возникающих в ходе составления проекта столичного бюджета и его исполнения.