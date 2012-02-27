С 28 февраля по 2 марта изменит свой режим работы переход между станциями столичного метро "Чистые пруды" - "Сретенский бульвар" в связи с ремонтом эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе московского метрополитена.



В пресс-службе столичного метро рассказали, что "в эти дни с 8:00 до 9:00 эскалаторы будут работать только на подъем (со "Сретенского бульвара" на "Чистые пруды"), а переход со станции "Чистые пруды" на "Сретенский бульвар" будет осуществляться через станцию "Тургеневская".



Также в пресс-службе добавили, что "в те же дни с 18:00 до 19:00, а 2 марта с 17:00 до 18:00, эскалаторы работают только на спуск (с "Чистых прудов" на "Сретенский бульвар"). При этом со станции "Сретенский бульвар" на "Чистые пруды" можно будет перейти через станцию "Тургеневская". В остальное время переход между станциями "Чистые пруды" и "Сретенский бульвар" будет работать в обычном режиме".