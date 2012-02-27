Душевнобольная женщина провела пикет у мавзолея Ленина

В Москве неизвестная психически нездоровая женщина пыталась провести пикет у мавзолея Ленина на Красной площади. В ходе одиночного пикета она легла на брусчатку и начала биться в конвульсиях.



Инцидент произошел накануне вечером. Напротив мавзолея женщина развернула плакат в поддержку «учредительного собрания». Пикетчица пережила нервный срыв и была доставлена в психиатрическую лечебницу. Скорую помощь вызвали сотрудники полиции, передает «Интерфакс». Женщина была доставлена в одну из психиатрических больниц.