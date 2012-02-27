Покушение на Путина сорвали спецслужбы - ВИДЕО

Спецслужбам Украины и России удалось предотвратить покушение на Владимира Путина. По информации Первого канала, спецслужбы сорвали планы террористов, которые готовили покушение на российского премьера.



Как сообщает Первый канал, в Одессе были схвачены бандиты, находившиеся в международном розыске и готовившие диверсии и теракты в столице. Из их показаний стало известно, что привести в исполнение преступный замысел они собирались в Москве сразу после президентских выборов.



В настоящее время расследование данного дела продолжается.