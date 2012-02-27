Расширен список украинских заводов, которым запрещена поставка сыра

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко сообщил, что Роспотребнадзор расширил список украинских заводов до семи, которым запрещены поставки сыра в Россию.



Геннадий Онищенко сказал: "С понедельника мы дополнительно "закрываем" еще четыре завода". По его словам, к этому списку добавлены еще четыре украинских производителя - Баштанский и Лозовский сырзаводы, "Бель Шостка Украина" и Хмельницкая маслосырбаза, передает Интерфакс.



Ранее сообщалось, Роспотребнадзор начал изымать из оборота в России и приостановил ввоз в РФ сыров трех украинских производителей - ЧП "Прометей" (Черниговская область), АО "Пирятинский сырзавод" (Полтавская область) и ООО "Гадячсыр" (Полтавская область).