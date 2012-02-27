Базовая часть пенсии работающих пенсионеров будет увеличиваться

Базовая часть пенсии работающих пенсионеров будет ежегодно увеличиваться на 6%. Такое заявление сделал в понедельник председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.



По словам Дроздова, трудовая пенсия складывается из фиксированной базовой части (сейчас эта сумма составляет 3170 рублей), и суммы, рассчитанной исходя из страховых взносов, которые платит работодатель. В интервью газете "Комсомольская правда" Дроздов отметил, что сейчас есть предложение значительно увеличить роль стажа россиянина при расчете пенсии. "Если у человека стаж 30 лет, и он не обращается за назначением пенсии, а продолжает работать, то за каждый дополнительный год базовая часть пенсии увеличивается на 6%. Если же у пенсионера нет 30-летнего стажа, то за каждый недостающий год базовая часть уменьшается на 3%", - сообщил глава Пенсионного фонда.