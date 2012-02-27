Поддержкой ВС РФ и оборонкой займется вновь созданное общественное движение

Поддержкой российских вооруженных сил и оборонной промышленности займется вновь созданное общественное движение, которое будет входить в Общероссийский народный фронт. Участников нового движения поприветствовал Патриарх Кирилл.



Он сказал участникам учредительного съезда новой организации: "Я радуюсь возможности перед постом после литургии приехать и разделить с вами некоторые мысли. С призывом обращаюсь к молодежи. Помните о том, что свобода, независимость, суверенитет слагается в наших умах, сердцах, убеждениях. Если мы будем способны к жертвенности, самодисциплине во имя блага отечества, сохранения свободы народа, мы всегда будем победителями".



Вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал, что члены нового движения планируют создать специальный ситуационный центр, на связь с которым напрямую в любой момент смогут выходить заводы и конструкторские бюро. По его словам, необходимость создания такого движения зрела много лет.



Дмитрий Рогозин сказал: "Родина выделила нам, армии, флоту, вооруженным силам большие ресурсы — 20 триллионов до 2020 года. Наш ОПК должен воспринять эти средства и воплотить их в конкретное оружие и военную технику. Мы не должны просто тиражировать оружие, мы должны видеть за горизонт, анализировать угрозы национальной безопасности", - передает "Россия 24".