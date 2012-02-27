У православных верующих начался Великий пост, в течение семи недель верующие будут воздерживаться от пищи и развлечений - это подготовка к празднованию Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 15 апреля.



Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин призвал верующих не путать пост и диету, отметив, что главное в посте - молитва, и "гораздо больше оскверняет человека не то, что входит в него, а то, что выходит: дурные слова, оскорбительные действия - все, что проявляет греховную сторону нашего существа".



Великий пост - самый древний и самый главный пост в году, он и самый протяженный - длится 7 недель, от Масленицы до Пасхи. Состоит из четыредесятницы - 40 дней, призванных напомнить о сорокадневном посте Спасителя в пустыне, и Страстной недели перед самой Пасхой, когда верующие вспоминают страдания и распятие Христа, за которыми и последовало Его Воскресение.



Великопостные обряды, правила поведения и приметы сводятся к ожиданию весны, подготовке к важнейшим сельхоз работам - пахоте и севу, окончанию некоторых женских работ - ткачество, вышивание. Великий пост настраивает верующих к переживанию, сочувствованию и состраданию тех евангельских событий, которые предшествовали Светлому Христову Воскресению - Пасхе.



Великий пост обязывает православных людей поститься, запрещает веселье, хождение в гости, пение мирских песен, ношение яркой, нарядной одежды, предписывает половое воздержание. Христиане соблюдают этот пост с особенной строгостью, воздерживаясь от мяса, рыбы, вина, молока, сыра и яиц. Исключение составляют люди пожилого возраста, больные, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, а также путешествующие.



Первые четыре дня Великого поста в храмах Русской православной церкви будет читаться покаянный канон святого Андрея Критского, который призван настроить верующих на покаянный лад.