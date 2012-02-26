За незаконные действия на площади Революции задержаны 10 человек

10 человек задержаны на площади Революции в Москве за незаконные действия, в частности, за попытку проведения несанкционированной акции на площади Революции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.





"После проведения в Москве акции "Белый круг" не менее 200 представителей оппозиции прибыли на площадь Революции, где совершили попытку провести несанкционированной митинг. Митингующие инициировали потасовку с представителями других общественно-политических движений", - сказали в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Задержанные доставлены в отделение полиции.