Чем ближе к выборам, тем больше накаляется ситуация в обществе. Наиболее активные его члены уже заранее подают заявки на митинги под лозунгом «За честные выборы!», будто зная точные результаты голосования 4 марта, а также процент фальсификаций. Специально для «АН» на вопрос «Вам не надоели митинги протеста?» отвечают…

Евгений Стеблов, народный артист России:

«Большой элемент нарциссизма»

- Очень надоели! Я живу в самом центре Москвы, и из-за этих митингов все время приходится испытывать какие-то ограничения. Например, якобы из соображений безопасности постоянно перекрывают улицы. Уж не знаю, за что они там борются, но никакой правды я в этом не вижу. Идет некая пародия на программу «Пусть говорят!», причем, с теми же лицами. Ничего вразумительного на этих митингах я не слышал, а вот хулиганство видел, например, оскорбления премьер-министра на растяжках, некие видоизмененные матерные выражения. А кто сами протестующие? Там присутствует очень большой элемент нарциссизма, и эти люди хотят просто потусоваться и себя показать. Тот же Акунин – столько лет молчал, не давал интервью и поддерживал вокруг себя некий образ таинственности… У них же нет ничего конструктивного! Ну да, они - за честные выборы. И что? Мы все за честные выборы. А ведь процент нарушений, который был зафиксирован, не мог повлиять на все выборы в целом. Я вообще не понимаю «людей-против», я понимаю только «людей-за»! Не люблю людей, которые озабочены только чувством протеста.

Александр Калягин, народный артист России:

«Толпа живет по дьявольским законам»

- Все это мы уже проходили в 90-е годы. Да, требования, которые выдвигают люди, мне понятны, но эти вопросы нужно решать не на улице. Толпа живет по своим - дьявольским законам: по лозунгу, зову, крику!.. И когда она активизируется, то рассудок и мудрость отходят на второй план. Но ведь можно прийти к согласию и не выходя на площади. Как гражданин, я понимаю митингующих, но как человек боюсь толпы.

Мстислав Запашный, народный артист СССР, дрессировщик хищных животных: - Людям сейчас уже ничего не остается, как только выйти на улицы. У нас если и есть законы, то они не выполняются. А с выборами в парламент вообще творился кошмар – нашим мнением власть просто пренебрегла! Естественно, перед предстоящими президентским выборами народ хочет, чтобы его слушали, слышали и, наконец-то, услышали. Может быть, тогда что-то в нашей жизни изменится.





















