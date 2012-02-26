В Москве перекрыт вход на Красную площадь

Вход на Красную площадь в Москве перекрыт по техническим причинам. Перед входом на Красную площадь дежурят сотрудники полиции, выставлены металлические ограждения. Через громкоговорители они объявляют, что площадь закрыта по техническим причинам.



Сейчас на Манежной площади и на площади Революции, где проходят праздничные масленичные гуляния, много людей. На Манежной площади установлены торговые ряды и палатки с горячим чаем и другими напитками. При входе на Манежную площадь с площади Революции сумки гуляющих проверяются полицией. Активисты оппозиционных движений раздают всем желающим белые ленточки.



