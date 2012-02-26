На площади Революции полиция и казаки пытаются разнять дерущихся

Сотрудники полиции на площади Революции совместно с казаками пытаются пресечь несанкционированную акцию оппозиции. Стоящие в оцеплении полицейские через громкоговорители просят собравшихся на площади оппозиционеров разойтись и освободить проход к метро.



Активисты оппозиции хотели запустить в воздух белые воздушные шары с надписью "Лига избирателей", но неизвестные лица спровоцировали драку в толпе и прокололи несколько шаров. Между тем, сотрудники полиции пытаются разнять дерущихся и задержать зачинщиков драки, сообщает «Интерфакс».

Активисты оппозиции во главе с лидером движения "Левый фронт" Сергеем Удальцовым покинули площадь Революции в центре Москвы и направились в метро.



