Лимонов: акция в Москве власть только позабавит

Писатель, оппозиционер и лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов не верит, что акция "Большой белый круг", которую гражданские активисты и оппозиционеры провели в воскресенье в Москве, принесет какие-либо результаты.



Он считает, что это просто развлечение и никакого влияния данная акция на власти не окажет. Это просто подражание Западу. Но власть в нашей стране специфична, и «эта акция не только не окажет влияния на власть, а, скорее, ее только позабавит", - сказал он про активистов, которые выстроились в живую цепь на Садовом кольце, сообщает «Интерфакс».