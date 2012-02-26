В Петербурге и Ленобласти накормят блинами
26 февраля 2012, 14:59 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Завтра начинается Великий пост. Но это только завтра. А потому сегодня – последний день Масленичной недели, когда можно вдоволь наесться блинами и набить пузо разными лакомствами. И, конечно, повеселиться от всей души.
В Петербурге и Ленинградской области пройдут массовые гуляния. На широкую ногу. Особенно повезло жителям Павловска. Для них организована специальная праздничная акция.
- Кипучая Масленица - это один из любимейших праздников на Руси! – говорят устроители действия. – Кипучая она потому, что принято справлять ее сытно и весело, когда кипит масло на сковородках, и чай в самоварах, и торговля, и даже кровь от восторга.
Торжество не обойдется без богатой ярмарки с большим разнообразием блинов, пирогов, чая, меда, солений, изделий народного творчества, глиняной посуды, самоваров и домашней утвари.