В Петербурге и Ленобласти накормят блинами

Завтра начинается Великий пост. Но это только завтра. А потому сегодня – последний день Масленичной недели, когда можно вдоволь наесться блинами и набить пузо разными лакомствами. И, конечно, повеселиться от всей души.



В Петербурге и Ленинградской области пройдут массовые гуляния. На широкую ногу. Особенно повезло жителям Павловска. Для них организована специальная праздничная акция.



- Кипучая Масленица - это один из любимейших праздников на Руси! – говорят устроители действия. – Кипучая она потому, что принято справлять ее сытно и весело, когда кипит масло на сковородках, и чай в самоварах, и торговля, и даже кровь от восторга.



Торжество не обойдется без богатой ярмарки с большим разнообразием блинов, пирогов, чая, меда, солений, изделий народного творчества, глиняной посуды, самоваров и домашней утвари.