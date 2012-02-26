Землетрясение в Сибири не нарушило работу Саяно-Шушенской ГЭС

Землетрясение не отразилось на работе Саяно-Шушенской ГЭС. По данным представителей ОАО "РусГидро", гидро-электростанция работает в штатном режиме. Люди, находившиеся в производственных помещениях АЭС, подземные толчки не почувствовали.

Те, кто находился на гребне плотины, там в момент землетрясения проходила экскурсия, почувствовали небольшие колебания, передает Интерфакс.

В данный момент совершается обход Саяно-Шушенской ГЭС, снимаются показания приборов.

"АН" сообщали, что сегодня в Иркутской области и Хакасии произошло землетрясение. Толчки магнитудой 6,8 по шкале Рихтера ощущались жителями регионов в течение четырех-пяти минут, с 15.19 (10.19 мск) до 15.24 местного времени.

В пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС сообщили, что в Туве землетрясение магнитудой 5,9 было зарегистрировано в 10:17 мск, эпицентр находился в 100 км восточнее города Кызыл. Информации о жертвах и разрушениях в региональные подразделения МЧС не поступало.