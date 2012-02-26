В Ульяновске девушка-полицейский нашла в сугробе ребенка

В Ульяновске капитан полиции Юлия Климочкина в 26-градусный мороз нашла в сугробе пятилетнего ребенка. Девушка-полицейский спасла замерзающего мальчика от смерти.

11 февраля около 9-ти часов вечера Климочкина на собственном автомобиле возвращалась с работы. Около железнодорожного переезда на оживленной трассе капитан полиции наткнулась на маленького мальчика, ребенок был раздет. А на улице было -26. Сначала издалека она даже спутала маленького человечка с собакой. Ребенок был очень ослаблен, лежал на обочине дороги и практически засыпал.

Юлия усадила малыша в свою машину и доставила в ближайшее отделение полиции. Владик Кадышев помнил свое имя, а адрес забыл. У мальчика оказалось обмороженным ухо. Найденыша доставили в больницу.

А в это время мальчика искала бабушка. Мать ребенка погибла, и она - единственный опекун. На улицу Владика взял дядя. Но перед домом он ненадолго оставил малыша одного и попросил ждать. Но мальчик пошел вдоль дома и заблудился. Потом запрыгнул в случайную маршрутку. И оказался на окраине Ульяновска.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов вручил почетный знак «За веру и добродетель» старшему инспектору регионального управления ГИБДД Юлии Климочкиной. Эта награда вручается за образцовое выполнение служебных обязанностей и проявленную помощь ближнему. Сотрудница Госавтоинспекции награждена почетным знаком за спасение замерзающего ребенка.