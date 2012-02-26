У православных верующих сегодня Прощеное воскресенье. По христианскому обычаю нужно простить все обиды, сосредоточиться на духовной жизни.

Как говорил старец, архимандрит Иоанн (Крестьянкин), перед строгими днями Великого поста очистите душу, повинитесь, как сказала Господь: "Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец наш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших" (Мф. 6, 14-15). Великий пост начинается в этом году в понедельник, 27 февраля, и завершится Пасхой.

В этом году Светлое Христово Воскресение приходится на 15 апреля. "Но для этого, как вы все хорошо знаете, нужно и простить тех, кто нас обидел, и испросить себе прощение у тех, кого мы вольно или невольно обидели. Иначе напрасны будут все наши труды в предстоящем посту. Не примет Господь наших многочисленных земных поклонов, если в сердце нашем будут продолжать жить обиды на брата, зло и недоброжелательность к ближним", - проповедовал архимандрит Иоанн.

Сегодня завершается Масленичная неделя. Праздник Масленицы – это символическое окончание зимы и начало Весны, а символом весны и солнца – является блин. 26 февраля культурно-развлекательный комплекс "Кремль в Измайлово" приглашает детей и взрослых отпраздновать Масленицу и проводить зиму. Отпраздновать Широкую масленицу москвичей и гостей столицы приглашает и музей-усадьба Коломенское.